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محامية جوني ديب تنهي الجدل بشأن "العلاقة الغرامية": خرجت مع صديقها

Category: منوعـات

Date: 2022-06-04T14:49:51+0000
محامية جوني ديب تنهي الجدل بشأن "العلاقة الغرامية": خرجت مع صديقها

شفق نيوز/ حسمت محامية جوني ديب كاميل فاسكيز، مصير الشائعات حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع نجم قراصنة الكاريبي سرا.

وخرجت المحامية البالغة من العمر 37 عاما في المدينة مع صديقها البريطاني بعد فترة وجيزة من نجاحها في ربح قضية التشهير لموكلها النجم جوني ديب ضد زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، شوهدت فاسكيز وهي تستمتع بنزهة رومانسية مع إدوارد أوين المدير التنفيذي البريطاني في WeWork.

أثار التفاعل اللطيف بين جوني ديب ومحاميته التساؤلات حول علاقة تجمعها، وخصوصا بعد فوزه بالقضية التي سيطرت على وسائل على الإعلام لأسابيع.

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A post shared by Camille Vasquez (@camillevasquezz)

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