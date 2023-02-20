محاكمة لمجرد في فرنسا بتهمة الاغتصاب ومصيره يتحدد الجمعة المقبلة

شفق نيوز / بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، محاكمة المطرب المغربي سعد لمجرد، المتهم بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جسيم تحت تأثير الكحول، فيما يتحدد مصيره يوم الجمعة المقبل.

وأوردت وكالة أسوشيتد برس أن "لمجرد، البالغ من العمر 37 عاماً، المشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصب امرأة فرنسية في فندق فخم في الشانزليزيه في أكتوبر 2016 بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

وأنكر لمجرد كافة التهم، وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن، ومن المتوقع صدور حكم يوم الجمعة.

وقالت المرأة التي كانت تبلغ من العمر 20 عاما في ذلك الوقت، إنها قابلت لمجرد في ملهى ليلي في باريس ورافقته إلى الفندق الذي يقيم فيه، بحسب الوثيقة التي تلخص نتائج التحقيق التي تلاها رئيس المحكمة.

وقالت إنه ضربها عدة مرات وهي تحاول دفعه للوراء قبل أن يغتصبها، وفقا للوثيقة. وتمكنت من مغادرة الغرفة، وأفاد موظفو الفندق برؤيتها تبكي وتتألم.

يشار إلى أن لمجرد أحد أشهر الفنانين في العالم العربي. وحصل مقطع الفيديو الموسيقي الخاص به "لمعلم" على أكثر من مليار مشاهدة على قناته على يوتيوب، حيث يتابعه أكثر من 14 مليون مشترك.

ومنحه الملك محمد السادس أعلى وسام وطني في المغرب عام 2015.

كما اتهم لمجرد بارتكاب جريمة اغتصاب لامرأة أخرى في أغسطس عام 2018 في ملهى ليلي في سان تروبيه على الريفييرا الفرنسية.

ولم يتم تحديد موعد المحاكمة لهذه القضية.