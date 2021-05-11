محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ سجلت محافظة النجف، ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة نادي في جزيرة فيجي سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع49.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة بيلما في دولة النيجر وبواقع 46.6 درجة مئوية، تليها مدينة ماتام في دولة السنغال وبواقع 45.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة عين قزام في الجزائر وبواقع 45.5 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان محافظة النجف سجلت درجة حرارة 44 مئوية والذي جاء في اخر الترتيب بالجدول تسبقه عين اتي في الجزائر وبواقع 44.1 درجة مئوية.

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم