سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

Category: منوعـات

Date: 2021-05-11T08:13:50+0000
محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ سجلت محافظة النجف، ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة نادي في جزيرة فيجي سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع49.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة بيلما في دولة النيجر وبواقع 46.6 درجة مئوية، تليها مدينة ماتام في دولة السنغال وبواقع 45.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة عين قزام في الجزائر وبواقع 45.5 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان محافظة النجف سجلت درجة حرارة 44 مئوية والذي جاء في اخر الترتيب بالجدول تسبقه عين اتي في الجزائر وبواقع 44.1 درجة مئوية.

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

related

"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

Date: 2020-05-30 08:15:22
"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

Date: 2021-02-28 14:29:36
وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

Date: 2020-07-12 23:07:52
وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

Date: 2021-04-09 07:14:39
خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

Date: 2020-08-06 19:34:40
بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

Date: 2021-04-15 10:36:50
قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

منبئ جوي عالمي: شتاء العراق لا يبشر بخير

Date: 2020-08-13 13:43:25
منبئ جوي عالمي: شتاء العراق لا يبشر بخير

فيديو.. خبيرة فلكية: استعدوا للشهر الجديد.. كوارث وحروب وحزن واغتيالات

Date: 2020-09-28 12:21:39
فيديو.. خبيرة فلكية: استعدوا للشهر الجديد.. كوارث وحروب وحزن واغتيالات