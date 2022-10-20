محافظة عراقية تؤشر إصابات متكررة للرجال بسرطان الثدي

شفق نيوز/ أفصحت مديرة الشعبة السرطانية في دائرة صحة النجف سندس عبدالعادل الحمداني، يوم الخميس، أن المحافظة سجلت أربع حالات لسرطان الثدي للرجال ، وفي هذه السنة سجلت لغاية الآن ثلاث حالات.

وقالت الحمداني في بيان اليوم، ان اغلب المصابين يعانون من السمنة المفرطة والترهل في اماكن الثدي ، مشيرة الى ان بعضهم يستعملون الهورمونات في القاعات الرياضية ومن دون مراقبة او استشارة الطبيب.

ونوهت إلى أن هناك الكثير من الاسباب التي تساعد على الاصابة ، ويتميز سرطان الثدي لدى الرجال عادة بعدوانية عالية، ويتعذر استئصاله جراحيا، خاصة وأن الرجال نادرا ما يستشيرون الأطباء بشأنه ، داعية الجميع الى التعرف على كيفية الفحص والكشف عن هذا المرض ، اذ ان الكشف المبكر عن سرطان الثدي ينقذ الرجال والنساء .