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محافظة عراقية تهنئ بوصول الإمارات للمريخ بطريقة خاصة

Category: منوعـات

Date: 2021-02-15T20:42:18+0000
محافظة عراقية تهنئ بوصول الإمارات للمريخ بطريقة خاصة

شفق نيوز/ أقدم متحف الناصرية الحضاري في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن إنارة مدخله بالوان كوكب المريخ احتفاء بوصول الإمارات إلى الكوكب الأحمر.

وقال مدير المتحف عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "دولة الإمارات قامت بصرف ملايين الدولارات ضمن برنامج شامل على اهم مدن العالم لإضاءة مناطق محددة فيها بلون المريخ". 

ولفت إلى أن " متحف الناصرية (ثاني اكبر متاحف العراق التاريخية) قام أيضا مساء اليوم وبهدية بسيطة من كوادره لدولة الإمارات باضاءة مدخل المتحف العريق بلون المريخ، كاعتزاز من قبل اهل ذي قار بأهمية المنجز الذي حققته دولة وحكومة الإمارات". 

والأسبوع الماضي، نجحت الإمارات في وضع مسبار "الأمل" الإماراتي في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. 

وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها وتقليل اعتمادها على النفط.

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