مجموعة نجوم شابة تشكل "شجرة عيد الميلاد" في الفضاء

شفق نيوز/ نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة جديدة للعنقود النجمي NGC 2264، المعروف أيضًا باسم "مجموعة شجرة عيد الميلاد" الذي يبعد عن الأرض حوالي 2500 سنة ضوئية.

وتمكنت "ناسا" من ملاحظة أن غاز السديم حول العنقود النجمي يشبه إبر الصنوبر في شجرة عيد الميلاد، مشيرة إلى أن الأضواء الزرقاء والبيضاء المتحركة "مفتعلة" تمثل مواقع النجوم التي تُرى في الأشعة السينية.

وتتكون المجموعة من نجوم شابة تتراوح أعمارها بين سنة واحدة و5 ملايين سنة.