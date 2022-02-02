مجلة عالمية تختار أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

شفق نيوز/ اختارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" 50 سيدة أعمال، الأكثر نفوذا ونجاحا في المنطقة الاقليمية وشمالي أفريقيا لهذا العالم، من 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاع.

وبحسب قائمة "فوربس" فقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر أكبر عدد من المشاركات وعددهن سبع سيدات، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت وعمان بأربع مشاركات لكل منها.

ويحتل قطاع المصارف والخدمات المالية المرتبة الأولى بنسبة 16 مدخلا، يليه التكتلات المتنوعة وقطاع التجزئة بستة مداخل لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخمسة مدخلات.

وذكرت المجلة أن أكثر من 25% من النساء في قائمة هذا العام هن قائدات المكاتب الإقليمية والأقسام للشركات المتعددة الجنسيات، مثل سعيدة جعفر من Visa، وديريا ماتراس من ميتا، وصوفي دويرو من كارتييه، وريما عاصي من شركة McKinsey & Company.

وقادت العديد من سيدات الأعمال هؤلاء شركاتهن إلى اجتياز المعالم الرئيسية في عام 2021، حيث تشير المجلة إلى أن سارة السحيمي، استطاعت تحويل الشركة السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره.

فيما باعت منى عطايا من "ممزورلد" حصة الأغلبية في الشركة إلى مجموعة "تامر" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها في إحدى أهم صفقات الخروج في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2021.

كما أشرفت صوفي دويرو من كارتييه على تعاون عملاق المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي لإطلاق جناح السيدات، أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.

وجاء ترتيب القائمة وفق معايير المجلة والتي شملت، الإيرادات والأصول والأصول المدارة والقيمة السوقية وعدد الموظفين، والإنجازات التي حققتها سيدات الأعمال خلال العام الماضي، والمنصب، وخبرة العمل بشكل عام، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المبادرات التي تقودها سيدات الأعمال، نقاط التحرير.

وتضم قائمة "فوربس" لأقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022:

1- رجاء عيسى القرق: المديرة الإدارية ونائبة رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، الإمارات.

2- رينوكا جاغتياني: رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة لاندمارك"، الهند.

3- هناء الرستماني: الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، الإمارات.

4- سارة السحيمي: رئيسة مجلس الإدارة لـ"مجموعة تداول السعودية"، السعودية.

5- مريم السويدي: الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الإمارات.

6- حذام العليان: رئيسة مجلس الإدارة لـ"مجموعة العليان"، السعودية.

7- رندة الصادق: المدير العام التنفيذي في البنك العربي، الأردن.

8- هنادي بنت ناصر آل ثاني: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة لشركة "أموال"، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب"، قطر.

9- نزهة حياة: رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، المغرب.

10- شيخة خالد البحر: نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، الكويت.