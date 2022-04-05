مجلة: ثروة ترامب زادت 600 مليون دولار منذ تركه المنصب

شفق نيوز/ أفادت مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، بأن صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زادت 600 مليون دولار منذ أن ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، مما رفع صافي ثروته من 2.4 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.

وبحسب المجلة فإن الزيادة في ثروته يمكن أن تعزى إلى منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي Truth Social، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أن ترامب يمتلك ما لا يقل عن 50 في المائة من أسهم الشركة.

ومع ذلك، لا يمكنه بيع الأسهم ما لم يندمج "ترامب ميديا" ​​مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة وهي صفقة تخضع حاليا للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم الصناعة المالية.

وتأتي زيادة ثروته في وقت ألمح فيه في مناسبات متعددة إلى الترشح مرة جديدة للرئاسة في عام 2024.

ومن غير الواضح كيف سيؤثر ترشحه لولاية جديدة على ثروته، حيث كانت جائحة فيروس كورونا من بين العوامل التي أثرت على أصول الرئيس السابق خلال فترة ولايته.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي صنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خارج قائمة "فوربس" لأغنياء الولايات المتحدة، بعد أن هبط مستوى ثروته بنحو 400 مليون دولار عن الحد المطلوب ليتم إدراجه هذا العام ضمن القائمة.

ومنذ اندلاع جائحة كورونا ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وشركات التجارة الإلكترونية، لكن عقارات المدن الكبيرة، التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترامب، تضاءلت ما أدى إلى خروج الرئيس الأمريكي السابق من النادي الأكثر تميزا في الولايات المتحدة.