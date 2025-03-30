مجدداً.. "إنستغرام" يستنسخ ميزة من "تيك توك" تتعلق بالفيديو

شفق نيوز/ أقدم تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي التابع لشركة "ميتا بلاتفورمس" الأميركي، على إضافة خاصية جديدة موجودة لدى منافسه الصيني "تيك توك".

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بتشغيل أي فيديو قصير (ريل) بسرعتين مختلفتين من خلال ضغطة ممتدة على الجانب الأيمن أو الأيسر من شاشة الجهاز.

يذكر أنه عندما ظهر "تيك توك" لأول مرة، لم تكن مدة الفيديو التي ينشرها تزيد على 15 ثانية، ومع مرور السنوات زادت شعبيته وأصبح يسمح بمقاطع أطول.

لذلك أتاحت المنصة خيار تسريع عرض الفيديوهات، لمساعدة المستخدمين في مشاهدة المحتوى بصورة أسرع.

وعندما أطلق "إنستغرام" خدمة الفيديوهات القصيرة، بدأ بالسماح للمستخدمين بمشاركة مقاطع لا تزيد مدتها على 15 ثانية أيضاً، لكن الآن يمكن للمستخدمين مشاركة فيديوهات تصل إلى 3 دقائق.

وكما هو الحال في "تيك توك"، يريد "إنستغرام" السماح للمستخدمين بمشاهدة الكثير من المحتوى بسرعة، من خلال خيار تسريع عرض الفيديوهات.

وتزيد هذه الخاصية فرص وصول المشاهد إلى نهاية المقاطع الطويلة بسرعة، خاصة أن الفكرة وراء تقديم خدمة "ريلز" هي تقديم مقاطع فيديو ترفيهية سريعة وقصيرة للمستخدمين.

ويمكن إرجاع ذلك إلى المخاوف من أن انتشار الفيديوهات القصيرة قد يؤثر سلباً على مدى انتباه المستخدمين، وقدرتهم على التركيز على المحتوى الأطول.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أنه من غير المستغرب استنساخ "إنستغرام" خصائص محددة من "تيك توك" في خدمة الفيديوهات القصيرة، لأن هذه الخدمة تكاد تكون نسخة طبقة الأصل من "تيك توك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها "إنستغرام" ذلك، فخاصية "ريمكس" في "ريلز" نسخة من خاصية "دويت" من "تيك توك".