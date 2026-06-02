مجدداً.. "إل نينيو" يهدد صيف 2026

شفق نيوز- بِرن

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، أن احتمال حدوث ظاهرة إل نينيو بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس يصل إلى 80%، مما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن احتمال استمرار هذه الظاهرة أقله حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، يقارب أو يتجاوز 90%، متوقعةً ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية.

وبحسب آخر تقرير للمنظمة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادئ الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة إل نينيو التي يُتوقَّع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم.

وتتميز ظاهرة "إل نينيو"، بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهراً.

وجعلت ظاهرة "ال نينيو"، الأخيرة في 2023 و2024 هذين العامين الأكثر حرارة على الإطلاق. وتؤثر هذه الظاهرة الدورية بشكل متسلسل على المناخ العالمي لعدة أشهر.

وظاهرة "ال نينيو"، ومرحلتها المعاكسة "لا نينا" هما اسمان يطلقان على تغير طبيعي في المناخ، يؤدي إلى تغير ملحوظ في درجة حرارة مياه المحيط الهادىء الاستوائي، وتغيّر في الدورة الجوية العالمية، ويمكن أن يتسبب في بعض الأحداث المتطرفة في عدد كبير من المناطق، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.