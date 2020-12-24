مجدداً .. حساب البابا فرانسيس يسجل إعجابه بعارضة أزياء مثيرة

شفق نيوز/ اتُهم حساب البابا فرانسيس على "إنستغرام“ بتسجيل إعجابه بصورة أخرى لعارضة مثيرة ترتدي ملابس كاشفة.

ورصدت صحيفتا ”لاد بايبل“ و ”نيويورك بوست“ إعجاب حساب البابا فرانسيس على إنستغرام بصورة عارضة أزياء مرة أخرى.

وأفادت الصحيفة بأن حساب البابا فرانسيس الرسمي قد سجل إعجابه بصورة العارضة ”مارغو فوكس“، التي وصفت نفسها بأنها العارضة الأولى.

من جانبها، علقت العارضة مارغو فوكس على الحدث قائلة: ”مهلا هذا أنا“، وهي تعرض لقطة شاشة لـ 2500 إعجاب لإحدى صورها، من بينها حساب البابا فرانسيس الرسمي.

وأضافت: ”البابا فرانسيس أُعجب بصورتي، وهذا يعني أنني ذاهبة إلى الجنة“.

ويأتي ذلك الاتهام الصادم بعد أسابيع من قول ”ناتاليا غاريبوتو“ (27 عامًا) إن حساب البابا الرسمي قد سجل إعجابه بصورة لها وهي تقف في خزانة مدرسة، وترتدي كروب توب أبيض وتنورة قصيرة للغاية.

وقالت البرازيلية ناتاليا: ”قد تكره أمي صوري، ولكن البابا يسجل إعجابه“.

من جانبه، قال الفاتيكان إنه يطلب من إنستغرام تفسيرا، مصرا على أنه ”يجب استبعاد أن ذلك صدر من البابا“.

ومع ذلك، لم يستبعد معجبو فوكس أن يسجل البابا إعجابه، وقال أحدهم: ”الرجل يسجل إعجابه بخلق الله، اتركوه وحده“.