مجدداً.. العراقيون أذكى الشعوب العربية للعام 2024

شفق نيوز/ جاء العراق في المرتبة الاولى عربيا و 61 عالميا من أصل 199 دولة، ضمن قائمة أعلى متوسط معدل للذكاء، حسب دراسة بحثية أمريكية صدرت مؤخرا للعام 2024.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة ceoworld الامريكية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان البلدان التي تسجل درجات عالية باستمرار في القدرة المعرفية نجحت في تطوير أنظمة تعليمية قوية، وأعطت الأولوية للبحث والتطوير، ونفذت سياسات تتسم بالكفاءة، ونتيجة لذلك، أظهر سكانها متوسطًا مرتفعًا في معدل الذكاء مع مرور الوقت.

وبينت، أن قياس معدل الذكاء يتضمن اختبارات مصممة ومعايرتها بعناية لضمان الدقة والعدالة ومع ذلك، فإن معدل الذكاء هو مجرد مقياس واحد للقدرة المعرفية وقد لا يشمل جميع جوانب الذكاء البشري.

ووفقا للدراسة، فإن اليابان تتمتع بأعلى متوسط معدل ذكاء، وهو 106.48، مبينة أن معدل الذكاء المرتفع هذا هو نتيجة لعدة عوامل، مثل النظام التعليمي الصارم في اليابان، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير، والسياسات الفعالة، خاصة في مجال التعليم والتكنولوجيا.

وجاء العراق في المرتبة 61 عالميا بأعلى متوسط معدل الذكاء وهوه 89.28، من ناحية أخرى فإن البلدان التي لديها أدنى متوسط هي نيبال وليبيريا وغواتيمالا بمعدل 42.99 و 45.07 و47.72 على التوالي .

عربيا، جاء العراق بالمرتبة الاولى عربيا بأعلى متوسط معدل الذكاء، تلاه البحرين ثانيا، والإمارات ثالثا، ولبنان رابعا، وليبيا خامسا، فيما تذيلت سوريا وجيبوتي والمغرب واليمن في المراتب الاخيرة بأقل معدل للذكاء.

يشار إلى أن العراق تصدر قائمة الدول العربية على مدى سنوات ماضية، وفق خريطة تفاعلية ينشرها موقع "targetmap" لمتوسط مستوى الذكاء في دول العالم.