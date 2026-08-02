متى تتغير حاسة التذوق؟

شفق نيوز- متابعة

حذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والخبيرة في مختبر "هيموتيست"، الدكتورة يكاترينا كاشوخ، من أن بعض المشكلات الصحية، ولا سيما أمراض الفم، قد تؤثر بشكل مباشر في حاسة التذوق، مشيرة إلى أن التغير المفاجئ أو فقدان التذوق قد يكون علامة على الإصابة بمرض يستدعي مراجعة الطبيب.

وقالت كاشوخ إن التغيرات في عادات الأكل مع التقدم في العمر ترتبط بعوامل فسيولوجية ونفسية عدة، موضحة أن حاسة الشم تلعب دوراً أساسياً في تمييز النكهات، لذلك فإن تراجعها يجعل الأطعمة المألوفة تبدو أقل مذاقاً.

وأضافت أن التقدم في السن قد يرافقه تغير في سرعة الأيض، وحالة الأغشية المخاطية، ووظائف الجهاز الهضمي، لافتة إلى أن جفاف الفم، وأمراض الفم والأسنان، واحتقان الأنف، تعد من أبرز الأسباب التي قد تؤثر في حاسة التذوق.

وأشارت إلى أن بعض الأدوية قد تسبب طعماً معدنياً في الفم أو تقلل من الإحساس بالنكهات، مبينة أن الدماغ يربط الطعام أيضاً بالذكريات والمشاعر، ما يجعل تفضيلات الإنسان الغذائية تتغير مع مرور الوقت.

وأكدت أن تغير حاسة التذوق بشكل تدريجي مع التقدم في العمر يعد أمراً طبيعياً، لكن فقدانها المفاجئ أو تغيرها بصورة واضحة قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية، داعية إلى استشارة طبيب مختص لتحديد السبب وعلاجه.