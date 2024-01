متهم ينقض على قاضية أمريكية بطريقة "فتى الأدغال".. فيديو

شفق نيوز/ قال مسؤولون وشهود إن قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية، تعرضت لهجوم يوم الأربعاء، من قبل متهم، حيث قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة.

وقال مسؤولو المحكمة إنه في مشهد عنيف تم تسجيله بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى.

وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للمسؤولين والشهود.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE