متسابقة على لقب ملكة جمال تفقد "قشور أسنانها" أمام الجمهور (فيديو)

شفق نيوز- متابعة

في موقف محرج أمام الجمهور لمتسابقة في التصفيات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال تايلاند الكبرى، انفلتت فجأة قشور أسنانها التجميلية (الفينيرز) عندما كانت كامولوان تشاناغو تلقي كلمتها على المسرح.

وتعاملت المتسابقة التايلاندية مع الموقف بهدوء لافت، بدلاً من الارتباك أو مغادرة المسرح، إذ أدارت ظهرها للحضور لثوانٍ قليلة وأعادت تثبيت أسنانها بسرعة، ثم عادت لتكمل عرضها وكأن شيئاً لم يحدث.

ولم تكتفِ المتسابقة بذلك، بل واصلت استعراضها بثقة، متألقة بفستانها اللامع، تبتسم للكاميرات وتؤدي حركاتها بثبات، ما دفع الجمهور إلى التصفيق لها بحرارة.

ومع انتشار الفيديو سريعاً على مواقع التواصل، أشاد كثيرون بردة فعلها، معتبرين أنها مثال على الاحترافية والقدرة على السيطرة في المواقف الصعبة.

الواقعة جاءت ضمن جولة تمهيدية، على أن يتم تتويج الفائزة قريباً، حيث ستمثل تايلاند في مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى 2026 التي ستقام في الهند.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة مواقف لافتة شهدتها مسابقات الجمال مؤخراً، من بينها انسحاب جماعي في إحدى فعاليات "ملكة جمال الكون" تضامناً مع متسابقة تعرضت لانتقاد علني.