متحف اللوفر يتعرّض لعملية سطو.. اللصوص سرقوا مجوهرات ولاذوا بالفرار

شفق نيوز – باريس

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، إن متحف اللوفر في باريس تعرّض لعملية سطو نفّذها عدد من اللصوص صباح اليوم قبل أن يلوذوا بالفرار.

ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحاً، وتجري الشرطة حالياً تقييم قيمة المسروقات من المجوهرات التي سرقها اللصوص.

وأوضحت الشرطة، أن اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، استخدموا مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمنشار كهربائي صغير.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن اللصوص وصلوا إلى المنطقة على متن دراجات نارية، وتمركزوا على جانب نهر السين من المتحف، حيث تجري أعمال البناء، ليستولي اللصوص على مجوهرات، مستهدفين واجهات العرض لنابليون وبعض الملوك الفرنسيين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وعلّقت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، على حسابها في منصة "إكس"، على الحادثة قائلة "وقعت سرقة صباح اليوم عند افتتاح متحف اللوفر".

وأوضحت، "لم تُسجل أي إصابات أنا موجودة في الموقع برفقة موظفي المتحف والشرطة والتحقيقات جارية".