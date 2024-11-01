مبلغ فلكي.. روسيا تغرم غوغل 20 "ديسيليون" دولار‎

شفق نيوز/ فرضت روسيا غرامة على شركة "غوغل" بمبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب تقييد عملاق التكنولوجيا الأميركي قنوات الدعاية الروسية على يوتيوب، وفق ما نقل موقع "صوت أميركا".

‎وذكرت صحيفة الأعمال الروسية "RBC" هذا الأسبوع أن 17 قناة تلفزيونية روسية رفعت دعاوى قانونية ضد "غوغل" في المحاكم الروسية، التي فرضت غرامات مركبة على الشركة، وصلت إلى 20 ديسيليون دولار - وهو مبلغ فلكي عبارة عن رقم 2 وإلى جانبه 34 صفرا؟

‎وتعد الغرامة أكثر بكثير من إجمالي الثروة العالمية الصافية مجتمعة البالغة 477 تريليون دولار، وفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي حوالي 105 تريليون دولار، وفقا للبنك الدولي.

‎وتبلغ قيمة شركة ألفابت الشركة الأم لشركة "غوغل"، وهي واحدة من أكثر خمس شركات قيمة في العالم، حوالي 2 تريليون دولار. أي حوالي 10 مليارات تريليون مرة أصغر من الغرامة.

‎والخميس، اعترف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأنه "لا يستطيع حتى نطق هذا الرقم بشكل صحيح". لكنه قال إن الغرامة "مليئة بالرمزية". مشيرا إلى أن "غوغل يجب ألا تقيد أنشطة هيئات البث لدينا، وهي تقوم بذلك".

‎وذكرت وكالة "تاس" الروسية التي تديرها الدولة هذا الأسبوع أن محكمة روسية أمرت "غوغل" في وقت سابق برفع الحظر عن قنوات يوتيوب المحجوبة أو مواجهة اتهامات متزايدة.

‎ونمت الغرامة بشكل كبير جدا لأنها تتضاعف كل أسبوع.

‎وتعتبر منصة "يوتوب" واحدة من المواقع القليلة المتبقية حيث يمكن للناس الوصول إلى المعلومات المستقلة في روسيا، بعدما حجبت موسكو المواقع الإخبارية المستقلة وقيدت حرية الصحافة.