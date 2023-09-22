إمبراطور الإعلام مردوخ يتنحى عن منصبه في فوكس ونجله يتولى المسؤولية

شفق نيوز/ أعلن إمبرطور الإعلام والملياردير الأميركي روبرت مردوخ، اليوم الجمعة، أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي “فوكس” و”فوكس نيوز” الإخبارية.

وكتب مردوخ البالغ من العمر 92 عاماً، في مذكرة للموظفين: "طوال حياتي المهنية، كنت منخرطاً يومياً في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير".

وأضاف: "لكن الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائداً شغوفاً هو لاتشلان مردوخ الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة الوحيد لكلا الشركتين".

وأصبح روبرت مردوخ، الذي دخل مجال صناعة الصحف في الخمسينيات من القرن الماضي، مديراً تنفيذياً كبيراً في هوليوود عام 1985 عندما اشترى شركة Twentieth Century Fox من رجل النفط مارفن ديفيس مقابل 600 مليون دولار.

وفي عام 1986، دخل مردوخ في مجال التلفزيون بعد أن اشترى عدة محطات تلفزيونية أميركية وأنشأ شركة Fox Broadcasting. تم بعدها إطلاق قناة فوكس نيوز عام 1996.

وسيصبح ابنه، لاتشلان مردوخ، الرئيس الوحيد لكلا الشركتين.