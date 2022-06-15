"إمبراطورة" التجميل العراقية ضمن أغنى السيدات العصاميات بأمريكا

شفق نيوز/ حافظت "إمبراطورة" التجميل الشهيرة، العراقية هدى قطان، على مكانتها في قائمة أغنى السيدات العصاميات بأمريكا، حيث جاءت بالمركز السادس ضمن فئة مستحضرات التجميل، على غرار العام الماضي.

وتمكنت قطان، العراقية الأمريكية، التي تصدرت أيضاً قائمة فوربس الشرق الأوسط "30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2022"، من التفوق على أسماء بارزة أخرى مثل دوللي بارتون (375 مليون دولار) وسيرينا ويليامز (260 مليون دولار) وكريس جينر (230 مليون دولار) بحسب موقع مجلة فوربس ميدل إيست.

400 مليون دولار

واحتلت قطان هذه المرة المرتبة 69 بصافي ثروة قدرها 400 مليون دولار، بانخفاض قدره 90 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

وتسلط قائمة هذا العام الضوء على 100 من أغنى وأنجح سيدات الأعمال والفنانات والمديرات التنفيذيات في أمريكا، مع صافي ثروة جماعية بقيمة 111 مليار دولار، بانخفاض 6% عن العام الماضي.

واحتلت قطان، المصنفة ضمن قائمة فوربس السنوية الثامنة لأغنى السيدات العصاميات في أمريكا، المرتبة 65 في قائمة العام الماضي، بصافي ثروة قدرها 490 مليون دولار، بينما احتلت المركز 47 في عام 2020.

مستحضرات التجميل

تشترك قطان، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية لمستحضرات التجميل Huda Beauty، حالياً في الترتيب نفسه وصافي الثروة مع دونا كاربنتر، المالكة والرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة لشركة Burton، التي تعمل في الملابس ومعدات التزلج على الجليد.

في حين تتصدر نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال، كيم كارداشيان، القائمة ضمن فئة مستحضرات التجميل بثروة قدرها 1.8 مليار دولار، تليها ريانا، أولى مليارديرات باربادوس، التي تبلغ صافي ثروتها 1.4 مليار دولار، بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2022، وفقًا لتقديرات فوربس.

بينما احتلت أناستاسيا سوار المركز الثالث بصافي ثروة قدرها 660 مليون دولار، وكايلي جينر المركز الرابع بثروة قدرها 600 مليون دولار، وجاءت جيمي كيرن في المركز الخامس، بثروة بلغت 550 مليون دولار.

وبلغ الحد الأدنى لصافي الثروة اللازمة للانضمام إلى قائمة العام 215 مليون دولار، بحسب فوربس.

من هدى قطان؟

قطعت قطان التي تمتلك 50.6 مليون متابع على أنستغرام خطوات عديدة قبل أن تصل لقائمة فوربس، نشأت في أوكلاهوما، وعملت بوظيفة في مجال التمويل، سرعان ما تركتها لتصبح خبيرة تجميل قبل إطلاق مدونتها منذ أكثر من عقد من الزمان.

ثم عملت قطان مع شقيقتيها منى وعليا لتحويل "هدى بيوتي" إلى علامة تجارية لمستحضرات التجميل في 2013 عندما بدءوا ببيع الرموش الصناعية في سيفورا.

اليوم، يستخدم المشاهير من أمثلة سيرينا ويليامز، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ولوسي هيل، علامتها التجارية لمنتجات التجميل التي تحمل الاسم نفسه.

كما أطلقت قطان العام الماضي خط مستحضرات التجميل GloWish كعلامة تجارية فرعية لشركتها Huda Beauty. وتترأس قطان، البالغة من العمر 38 عاماً، مكتبها الاستثماري الخاص، HB Investments.