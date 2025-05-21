مبدعون عراقيون يشاركون في معرض روسي (صور)

شفق نيوز/ شارك ستة من أبرز الخطاطين العراقيين بمعرض "رحلة الحرف العربي من العراق إلى روسيا" في مدينة قازان.

وافتتح المعرض الفني في متحف الثقافة الإسلامية بمسجد "قول شريف" ضمن فعاليات منتدى قازان، في السادس عشر من مايو/أيار.

ويقام المعرض للمرة الأولى في روسيا، بتنظيم مشترك بين البيت الروسي في العراق ووزارة ثقافة تتارستان، وبمشاركة نخبة من الخطاطين العراقيين، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأشرف على افتتاح المعرض رسميا كل من: مارات إيلشاتوفيتش غاتين، مساعد رئيس جمهورية تتارستان ونائب رئيس مجموعة "روسيا – العالم الإسلامي"، وألق علي محمد البرغش، مدير البيت الروسي في جمهورية العراق.

وقد أكد غاتين على دور البيت الروسي في العراق في تنشيط العلاقات، وأعرب البرغش عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين جمهورية تتارستان والبيت الروسي في العراق.

ويضم المعرض 39 عملا فنيا متنوعا لستة من أبرز الخطاطين العراقيين من فرع بابل لرابطة الخطاطين العراقيين، وهم: جاسم حمود حسين النجفي، جاسم التميمي، قاسم طاهر عباس الحافظي، رسول حمزة ناصر الزركاني، خضير شراد كريم الجبوري، وحيدر علي جبر حسين الشيباني. ويعرف هؤلاء الفنانون بإبداعاتهم المتنوعة ومشاركاتهم المتميزة في محافل فنية محلية ودولية.

وتعرض في المعرض أعمال خطية كلاسيكية منفذة بالحبر والتذهيب على الورق، إلى جانب أعمال حديثة على القماش باستخدام مواد مثل الأكريليك والنحاس، مما يعبر عن تلاقي الأصالة مع الحداثة في تجربة الخط العربي العراقي.

وشهد المعرض حضورا رفيع المستوى، ضم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ومفتي جمهورية تتارستان، ورئيس وزراء تتارستان، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الثقافية والرسمية. كما حضر وفد من الوكالة الفيدرالية الروسية برئاسة قسطنطين فولكوف.