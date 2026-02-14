مبادرة برلمانية لاعتماد الإنجليزية كلغة تعليم أساسية في تونس

شفق نيوز- تونس

قدّم 22 نائباً تونسياً مقترحاً لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أساسية بدءاً من المرحلة الابتدائية، مع تخصيصها في التعليم الجامعي للمواد العلمية والتكنولوجية، وكذلك في الإدارات العمومية.

وقال النائب حاتم لباوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة الإنجليزية في المناهج الدراسية، خاصة في التخصصات العلمية، إذ يقتصر تدريسها حالياً على بعض المدارس الخاصة فقط".

وأضاف أن "الإنجليزية في تونس باتت موجودة خارج المدارس على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل إدماجها".

من جانبه، أكد وزير التربية التونسي السابق ناجي جلول، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الجدل حول اللغات في تونس يعكس اختلافاً بين نموذجين معرفيين: الفرنسي الذي يُقسّم المعرفة حسب التخصصات، والأنجلوسكسوني الذي يوحد المعرفة".

وشدد على أن "أكثر من 90% من الإنتاج العلمي يُنشر باللغة الإنجليزية"، معتبراً أن ذلك يمثل السبب الرئيسي في ضعف تصنيف الجامعات التونسية عالمياً.