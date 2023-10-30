ما هي مكملات الألياف وهل هي آمنة لتناولها يومياً؟

شفق نيوز/ يواجه البعض صعوبة في تناول كمية كافية من الفاكهة والخضراوات، لما لها من فوائد على جهاز الهضم والجسم عموماً، لكن هل يوجد أي ضرر من تناول المكملات الغذائية الغنية بالألياف يومياً؟

ويبدو أن تناول المكملات الغذائية الغنية بالألياف كل يوم آمن للصحة، إذ تشمل أشهر المكملات الغذائية الغنية بالألياف الإينولين والسيلليوم (مثل ميتاموسيل وكونسيل وغيرهما)، وميثيل السيلولوز (سيتروسيل).

كما تعد الألياف مفيدة للجسم، حيث تساعد الأمعاء على أداء وظائفها بشكل صحيح وتمنع الإمساك، كما يمكن أن تساعد الألياف على خفض نسبة الكوليستيرول والشعور بالشبع، ما قد يساعد على التحكم في الإفراط بالأكل. ولكن يظل الأفضل هو الحصول على الألياف من الطعام، لأن المكملات الغذائية لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية الأخرى الموجودة في الأطعمة الغنية بالألياف.

محاذير المكملات الغذائية

ومع ذلك، ينبغي الحذر من بعض الأمور عند تناول المكملات الغذائية، فقد تسبب المكملات الغذائية الغنية بالألياف انتفاخ البطن والغازات، على الأقل في البداية، إذ يتعين على الأشخاص الذين لديهم مشكلات في المعدة مثل الإصابة السابقة بانسداد الأمعاء أو داء كرون استشارة أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية قبل تناول مكمل غذائي غني بالألياف.

كما يجب الاستفسار عما إذا كانت المكملات الغذائية الغنية بالألياف ستؤثر في أي أدوية يتناولها الشخص أم لا، فعلى سبيل المثال، يمكن للمكملات الغذائية الغنية بالألياف أن تقلل مستويات السكر في الدم، لذا قد يحتاج المصابون بمرض السكري إلى تناوُل كمية مختلفة من الأنسولين أو أدوية أخرى.

وعند بدء استخدام المكملات الغذائية الغنية بالألياف، يجب تناول كميات صغيرة لتجنب الإحساس بالانتفاخ والغازات، والابتعاد عن تناول أكثر من الكمية المحددة على ملصق المكمل الغذائي.

والتأكد من شرب قدر كبير من السوائل يومياً.

متى تحتاج إلى مكملات غذائية؟

عند النزف الشديد خلال فترة الحيض.

إذا كنت تتناول كمية ضئيلة من اللبن.

إذا كنت نباتياً تأكل أطعمة محددة.

صعوبة في هضم وامتصاص المواد الغذائية.

إذا كنت لا تأكل بشكل جيد أو تتناول سعرات حرارية أقل مما تحتاجه.

إذا كنت لا تتناول حصتين أو 3 حصص في الأسبوع من المأكولات البحرية.

إذا كنت تتبع حمية غذائية أخرى تحظر عليك تناول أطعمة من فئة كاملة من الطعام.

المعاناة من حالة صحية تؤثر على امتصاص الجسم للمواد الغذائية وتوظيفها.