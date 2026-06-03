ما هي أفضل وجبة إفطار لمرضى القولون؟

شفق نيوز- متابعة

يعد اختيار وجبة الإفطار المناسبة من الأمور المهمة لمرضى القولون، خاصة الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، إذ يمكن أن يساعد الطعام الصحي في بداية اليوم على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والتقلصات والشعور بعدم الراحة، بينما قد تؤدي بعض الأطعمة الأخرى إلى تفاقم الأعراض منذ الساعات الأولى من الصباح.

ووفقًا لتقارير طبية صادرة عن Cleveland Clinic، فإن النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا أساسيًا في التحكم بأعراض القولون، كما أن اختيار أطعمة سهلة الهضم على الإفطار يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي.

لماذا الإفطار مهم لمرضى القولون؟

يوضح الخبراء أن الجهاز الهضمي يبدأ نشاطه بعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النوم، لذلك فإن تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

كما أن تجاهل وجبة الإفطار أو الاعتماد على أطعمة غنية بالدهون والسكريات قد يؤدي إلى زيادة الانتفاخ والشعور بالثقل واضطراب حركة القولون على مدار اليوم.

الشوفان على رأس قائمة الأطعمة المفيدة

يعد الشوفان من أفضل الخيارات الغذائية لمرضى القولون، لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة.

كما يتميز بسهولة الهضم مقارنة ببعض الحبوب الأخرى، ويمكن تناوله مع الحليب المناسب للجهاز الهضمي أو مع الفواكه الطازجة التي لا تسبب تهيجًا للقولون.

البيض مصدر بروتين سهل الهضم

يعتبر البيض المسلوق أو المطهو بطريقة صحية من الخيارات المناسبة على مائدة الإفطار، إذ يوفر بروتينًا عالي القيمة الغذائية دون أن يسبب إجهادًا للجهاز الهضمي لدى معظم الأشخاص.

وينصح الخبراء بالابتعاد عن طرق الطهي التي تعتمد على كميات كبيرة من الدهون أو التوابل الحارة.

الموز صديق الجهاز الهضمي

يُعد الموز من أكثر الفواكه التي ينصح بها لمرضى القولون، نظرًا لسهولة هضمه واحتوائه على عناصر غذائية مهمة تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي.

كما يمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى الشوفان للحصول على وجبة إفطار متكاملة ومشبعة.

الزبادي يدعم صحة الأمعاء

يساعد الزبادي على دعم التوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على عملية الهضم لدى بعض المرضى.

ومع ذلك ينبغي الانتباه إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، لذلك تختلف الاستجابة من شخص لآخر.

مشروبات مناسبة على الإفطار

ينصح الأطباء بالاعتماد على الماء أو مشروبات الأعشاب الدافئة مثل النعناع أو اليانسون أو البابونج، لما لها من دور في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالانتفاخ.

في المقابل يفضل عدم الإفراط في تناول القهوة على معدة فارغة، لأنها قد تزيد من تهيج القولون لدى بعض المرضى.

أطعمة يفضل تجنبها صباحًا

هناك بعض الأطعمة التي قد تزيد من أعراض القولون إذا تم تناولها على الإفطار، ومنها: الأطعمة المقلية والدهنية، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، الأطعمة كثيرة التوابل، المعجنات الغنية بالدهون، الحلويات المصنعة بكميات كبيرة.

نموذج إفطار صحي

يمكن أن تتكون وجبة الإفطار المثالية من: طبق صغير من الشوفان، بيضة مسلوقة، ثمرة موز، كوب زبادي، مشروب أعشاب دافئ أو كوب ماء.

ويؤكد الخبراء أن الاستجابة للأطعمة تختلف من شخص لآخر، لذلك من المهم أن يلاحظ المريض الأطعمة التي تسبب له الأعراض ويتجنبها، مع الحرص على تناول وجبات متوازنة ومنتظمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل نوبات تهيج القولون.