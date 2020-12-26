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ما هي اعراض السلالة الجديدة من كورونا؟

Category: منوعـات

Date: 2020-12-26T15:32:01+0000
ما هي اعراض السلالة الجديدة من كورونا؟

شفق نيوز/ وسط جهود الباحثين في ابتكار لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد ونجاحهم في تحقيق ذلك، باعتماد لقاحات مثل موديرنا وفايزر، صُدم العالم بظهور سلالة مختلفة من كورونا في أنحاء متفرقة من العالم.

وأطلق الخبراء اسم VUI 202012/01 على السلالة الجديدة واكتشفوا أعراضا لها مختلفة عن الأعراض التقليدية لكورونا.

ووفقا لصحيفة ”تايمز أوف إنديا“، فقد لاحظ الباحثون أن السلالة الجديدة ترتبط أكثر بأعراض مثل: ”الإعياء وفقدان الشهية والصداع والتشوش الذهني وآلام العضلات والطفح الجلدي والإسهال“.

وتأتي هذه الأعراض بجانب العلامات على السلالة الأولى المعروفة من كورونا، والتي تشمل: ”الحمى والسعال الجاف بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق“.

وكما هو الحال خلال الفترات السابقة من هذا العام، فإن الالتزام بالعزل الفوري في المنزل وإجراء الاختبار في أقرب وقت، من أجل الوقاية من المرض، يتم مع التوعية بارتداء الكمامة والحرص على تجنب التجمعات وغسل اليدين جيدا بالصابون وتعزيز تناول الأطعمة التي تعزز المناعة.

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