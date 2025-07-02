ما هو الأساس التاريخي لذلك؟.. عشاق المخلوقات الفضائية يحتفلون بيومهم العالمي

شفق نيوز - متابعة

يحتفل العديد من الناس حول العالم، في الثاني من تموز/ يوليو، من كل عام، بمناسبة تبدو غريبة على صعيد العالم ألا وهي "اليوم العالمي للأجسام الطائرة المجهولة" حيث يتجمع المؤمنون بوجود حياة عاقلة خارج كوكب الأرض، ويتبادلون "الأدلة" على ذلك.

وعلى الرغم من أن الكثيرين بما في ذلك علماء يعتقدون أن الظاهرة التي تعرف بـ"الصحون الطائرة" المجهولة الهوية، ما هي إلا تجليات "هلوسات" بصرية وانعكاس لظواهر طبيعية غامضة، يرى في ضبابها البعض مركبات فضائية وكائنات بهيئات غريبة عن الأرض، لكن توجد بالفعل وقائع صنفت رسمياً بأنها "مجهولة وغامضة ولا تخضع لأي تفسير أرضي".

من بين هذه الوقائع العديدة التي لم تجد تفسيراً وتميل أكثر إلى الإقرار بوجود "ظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية" بالفعل، اخترنا أكثرها موثوقية.

أقدم حادثة مسجلة من هذا النوع جرت في 14 نيسان/ أبريل عام 1561 في زمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتحديداً في منطقة "نورمبرغ" في ألمانيا حالياً. الواقعة وثقتها نشرة إخبارية مطبوعة كانت من تأليف الفنان هانز غلاسر.

وصفت النشرة مشاهد مذهلة نقلت عن مشاهدات واشعة لأجرام سماوية وأشكال مختلفة على هيئة كرات حمراء قانية بلون الدم، وأسطوانات في السماء تتلاحم في قتال جوي فوضوي لمدة ساعة تقريباً.

نقل عن الشهود أيضاً رؤية أشعة قرمزية وما وصف بأنه "شيء يشبه الرمح الأسود"، يشير مرة إلى الشرق ومرة أخرى إلى الغرب، علاوة على رؤية هلالين كبيرين وأنبوبين تنبعث منهما كرات صفراء.

الأجسام الطائرة المجهولة لوحظت أيضاً أثناء الحرب العالمية الثانية خاصة بين عامي "1941 – 1945" في ميادين القتال في أوروبا والمحيط الهادئ. في تلك الحقبة أبلغ طيارو الحلفاء عن كرات متوهجة لاحقت طائراتهم أثناء المهام القتالية، وأنها كانت تقوم بحركات ذكية من دون إظهار أي عداوة. نفس الظاهرة رصدت أيضاً خلال حرب فيتنام.

الأجسام الطائرة المجهولة الهوية عرفت بالاسم الشائع "الأطباق الطائرة" إثر حادثة جرت في سماء ولاية أوريغون الأمريكية في 24 حزيران/ يونيو 1947.

طيار خاص يدعى كينيث أرنولد شاهد مجموعة من الأجسام الغريبة أثناء تحليقه بمفرده بطائرته الصغيرة. في مقابلة صحفية جرت معه سماها "الأطباق الطائرة" وانتشر المصطلح منذ ذلك الوقت.

الواقعة الهامة التي ألهمت بتخصيص يوم 2 تموز/ يوليو من كل عام للاحتفال بهذه الظاهرة جرت مساء 2 تموز/ يوليو 1947. سقط حينها جسم مجهول قرب مدينة "روزويل" بولاية نيو مكسيكو. عثر مزارع على الحطام بالقرب من مزرعته وسارع إلى إبلاغ الشرطة بالأمر. هرعت وحدات عسكرية أمريكية وطوقت المنطقة، وجرى نقل الحطام بسرية تامة إلى قاعدة "رايت باترسون" الجوية في أوهايو.

في البداية أعلن الجيش الأمريكية أنه عثر على حطام "صحن طائر" في إحدى المزارع، وبعد مرور 24 ساعة تراجع وقال إن الجسم عبارة عن حطام لمنطاد للطقس. من هنا تعززت "نظرية المؤامرة" وازدادت الشكوك في صدق الروايات الرسمية.

نص تقرير بعنوان "تقييم أولي: ظواهر جوية مجهولة الهوية"، أصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في 25 حزيران/ يونيو 2021 على أنه من بين 144 تقريراً "حكومياً" عن مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة بين عامي 2004 – 2021، توجد 18 حالة تبين منها "أن الأجسام الطائرة غير المحددة تستخدم تكنولوجيا متقدمة".

التقرير رصد أمثلة عن التكنولوجيا المتقدمة مشيراً إلى "التسارع اللحظي" و"عدم قابلية الرصد" و"الانتقال عبر الوسائط"، أي التنقل بسلاسة بين الهواء والماء.

لم يأت الخبر اليقين بعد "عن الصحون الطائرة"، الأمر الذي كرس له ولا يزال البعض حياتهم وجهودهم لتأكيده، وهي ما تزال "تطير"، بحسب الشواهد التي لا تتوقف، متنقلة بسهولة وبرمشة عين بين مياه البحار والمحيطات والهواء، كما لو أنها تسخر من جميع البشر.

من يدري قد يتغير الحال في يوم ما، ويهبط "صحن طائر" على الأرض، يخرج منه كائن عاقل يقول: "مرحباً أيها الناس.. عذراً على التأخير، كنا نتفرج عليكم منذ قرون".