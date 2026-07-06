ما معنى رمز "Z" في خرائط غوغل؟

شفق نيوز- متابعة

أثار ظهور رمز يحمل حرف "Z" داخل دائرة زرقاء في تطبيق خرائط غوغل (Google Maps) تساؤلات العديد من المستخدمين، بعدما لاحظوه أثناء تخطيط رحلاتهم، ليتبين أنه تنبيه مرتبط بالقوانين البيئية في عدد من المدن، ولا سيما الأوروبية.

ويظهر الرمز عندما يمر المسار المقترح عبر منطقة منخفضة الانبعاثات (Low Emission Zone - LEZ)، وهي مناطق تفرض قيوداً على المركبات الأكثر تلويثاً للهواء، بهدف تحسين جودة البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وتنتشر هذه المناطق في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، حيث يُمنع دخول بعض المركبات أو تُفرض عليها غرامات إذا لم تستوفِ المعايير البيئية المعتمدة.

ويتحقق تطبيق خرائط غوغل تلقائياً عند إدخال الوجهة مما إذا كان الطريق يمر عبر إحدى هذه المناطق، وفي حال وجودها يظهر رمز "Z" بجانب مدة الرحلة، مع إمكانية عرض معلومات إضافية عن القيود المفروضة، كما قد يقترح التطبيق مساراً بديلاً لتجنب المرور بها.

وتأتي هذه الميزة ضمن جهود غوغل لدعم المبادرات البيئية ومساعدة السائقين على الالتزام بالأنظمة المحلية وتجنب الغرامات، في إطار تعزيز التنقل المستدام.

ولا يتيح التطبيق حالياً إخفاء أو تعطيل ظهور الرمز، إلا أنه يمنح المستخدمين خيار اختيار طرق بديلة قبل بدء الرحلة.

ويقتصر ظهور الرمز حتى الآن بشكل رئيس على الدول الأوروبية التي تطبق نظام مناطق الانبعاثات المنخفضة، فيما لا يزال استخدامه محدوداً في الولايات المتحدة، رغم توجه بعض المدن لدراسة اعتماد مناطق مخصصة للمركبات عديمة الانبعاثات ضمن خطط الحد من التلوث.