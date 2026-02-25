ما فوائد تنظيف الأسنان بعد كل وجبة؟

شفق نيوز- متابعة

يعتقد العديد أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة الفم، إلا أن الخبراء يحذرون من أنها قد تنطوي على بعض المخاطر.

وقالت طبيبة الأسنان مادينا أباناسوفا، إن إيجابيات تنظيف الأسنان بعد الوجبات تشمل الشعور بالانتعاش والنظافة، والتخلص من الروائح الكريهة الناتجة عن بقايا الطعام، كما يقلل إزالة جزيئات الطعام من نشاط البكتيريا، ما يقلل خطر التسوس والتهاب اللثة، ويمنع تراكم طبقة الجير الرخوة التي يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى جير صلب.

وحذرت الطبيبة من الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة، إذ قد يسبب تكرار التنظيف ضررا للثة، بما في ذلك التهيج والنزيف.

كما أن تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية قد يزيد من حساسية الأسنان، لأن الأحماض تلين مينا الأسنان مؤقتا، وقد يؤدي الاحتكاك الميكانيكي المباشر إلى تآكلها تدريجيا، بحسب كلامها.

وأضافت أنه في حال تعذر تنظيف الأسنان بعد الوجبات، يمكن الاستعاضة بالمضمضة بالماء أو استخدام غسول الفم، إذ يساعد ذلك على إزالة معظم بقايا الطعام وتقليل رائحة الفم الكريهة.

وختمت بالقول: "يجب أن يكون عدد مرات تنظيف الأسنان مناسبا لكل فرد، مع مراعاة حالة مينا الأسنان واللثة، والالتزام بتوصيات طبيب الأسنان للحفاظ على صحة الفم دون مخاطر".