ما عوامل زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة؟

شفق نيوز- متابعة

كشف البروفيسور بارك سونغ سو، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى أنام الجامعي التابع لجامعة كوريا الجنوبية عن العوامل الرئيسية التي تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقال الطبيب، إن "سرطان المعدة يُعد من أكثر الأورام الخبيثة شيوعا في كوريا الجنوبية، إذ يشير سجل الأورام الوطني لعام 2023 إلى أنه يندرج ضمن أكثر خمسة أنواع سرطانية تشخيصا في البلاد".

وأضاف :"أظهر تحليلنا أن الإصابة ببكتيريا Helicobacter pylori ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة بحوالي الضعف، فيما يزيد الإفراط في تناول الكحول الخطر بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.2 مرة، والنظام الغذائي الغني بالملح والأطعمة المخللة بنسبة تتراوح بين 1.4 و2 مرة، أما التدخين فيرفع الخطر بنحو 1.3 إلى 1.8 مرة".

ولفت الطبيب، إلى أن استهلاك الحبوب المكررة، واللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان الغنية بالدهون، كلها أيضا من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

يذكر أن فريقا من العلماء بقيادة البروفيسور بارك سونغ سو قام بتحليل 507 ورقات بحثية من قواعد البيانات الطبية الدولية PubMed وEmbase وCochrane، وقاموا بتقييم تأثير 139 عاملا، بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة والبيئة والأدوية والعدوى والخصائص الوراثية، على خطر الإصابة بسرطان المعدة والوقاية منه.