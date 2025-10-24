ما علاقة العمل الليلي والقولون العصبي؟.. دراسة تجيب

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن علاقة مقلقة بين العمل الدائم في النوبات الليلية، وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جياوتونغ الصينية على تحليل بيانات أكثر من 266 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، وتوصلت إلى نتائج مثيرة للاهتمام خلال فترة متابعة استمرت تسع سنوات.

وتمكن الباحثون من رصد 5218 حالة جديدة من متلازمة القولون العصبي، وخلصوا إلى أن العاملين بشكل دائم في النوبات الليلية يزيد خطر إصابتهم بهذا المرض بنسبة 36% مقارنة بزملائهم الذين لا يعملون في هذه النوبات. واللافت أن هذه الزيادة في الخطر كانت أكثر وضوحا بين العاملين الذين يعانون من زيادة الوزن.

أما العاملون في النوبات الليلية بشكل غير منتظم، فلم تسجل لديهم زيادة ملحوظة في خطر الإصابة بالمرض.

ويفسر العلماء هذه الظاهرة من خلال عدة آليات بيولوجية، حيث يؤدي اضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن العمل الليلي إلى سلسلة من التغيرات في الجسم، تشمل اختلال توازن بكتيريا الأمعاء النافعة، واضطراب في حركة الجهاز الهضمي، وزيادة في الالتهابات منخفضة المستوى في الأمعاء، كما ينخفض إفراز هرمون الميلاتونين الذي يلعب دورا مهما في حماية الجهاز الهضمي.

ويوصي الباحثون الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالقولون العصبي، وخاصة من يعانون من زيادة الوزن، بتجنب العمل الدائم في النوبات الليلية قدر الإمكان، والحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية للجسم. كما يشددون على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات طويلة اﻷمد للوصول إلى فهم أعمق للآليات الكامنة وراء هذه العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة القولون العصبي تؤثر على ما يصل إلى 7.6% من السكان حول العالم، وتسبب أعراضا مزمنة مثل آلام البطن والانتفاخ واضطرابات حركة الأمعاء، ما يؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية والإنتاجية في العمل.