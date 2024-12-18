ما علاقة الدراما الكورية الجنوبية بالصحة النفسية؟

شفق نيوز/ أبرزت تقارير إعلامية كورية جنوبية تداولتها صحف عربية وأجنبية، دور الدراما الكورية في تحسين الصحة النفسية للجمهور والمُشاهدين، لما تحتويه من سردية درامية هادئة وواقعية، ممزوجة بخلطة درامية رومانسية بعيدة عن عالم الجريمة والتشويق، مصحوبة بمناظر طبيعية خلابة، وفي الخلفية الموسيقى الهادئة التي تُساعد على الاسترخاء.

وبحسب أطباء الصحة النفسية الكوريين، فإن الوسائط المرئية، وعلى وجه الخصوص الدراما الكورية، تحتوي على خصائص مفيدة كبيرة تتناسب كثيرًا مع العلاج النفسي.

كما أعد الأطباء الكوريون هذا النهج العلاجي إلى أربعينيات القرن الماضي، ما دفع الدراما الكورية إلى الخروج من المحلية صوب العالمية، بحسب التقارير الإعلامية.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" على حقيقة تحسين المسلسلات الكورية للصحة النفسية، وقال إن الأعمال الدرامية التي تحمل في أحداثها قصصًا رومانسية ومناظر طبيعية مثل الغابات والأنهار والبحيرات وما شابه تُساعد على تحسين الصحة النفسية.

وفسر الدكتور "فرويز" حديثه بالقول: "ما ذكرته لك يعطي نوعًا من الهدوء للعين، ومنه إلى المخ، وبالتالي يحفز إفراز الدوبامين والسيروتونين، ما يعطي للمشاهد نوعًا من السعادة والشعور بالانبساطية، وبالتالي هذا كله يزود المناعة داخل الجسم البشري".

وواصل فرويز بالحديث عن الدراسات: "تم إجراء دراسات سابقة مُنذ أعوام في إنجلترا، حول مدى تأثير الأعمال الدرامية الهادئة على تحسين صحة المشاهد، وتم ثبوت أن الغرف المنزلية التي تحتوي على ديكورات بها مناظر طبيعية تساهم في تحسين الصحة النفسية، حيث المناطق الطبيعية التي تعطي الأريحية للعين".

علاج الاكتئاب

وبدوره أكد الدكتور فرويز على صحة الدراسات الطبية النفسية التي أثبتت أن الأعمال الدرامية الكورية تساعد على تحسين الصحة النفسية، وأشار إلى أن طبيعتها الرومانسية والهادئة في السردية الدرامية ووجود المناطق الطبيعية الخلابة يجعلها تعطي الشعور بالسعادة والارتياح.

ويقول الدكتور فرويز على أن طريقة علاجه لحالات الاكتئاب تصب في نصح المريض بالذهاب إلى أماكن طبيعية هادئة.

وأضاف: "مصر بها الكثير من المناطق الطبيعية التي تساعد على تحسين الصحة النفسية، أبرزها طريق الإسكندرية الساحل الشمالي بداية من الكيلو 50 حتى نهاية الساحل الشمالي، حيث مياه البحر لونها سماوي، وهذا لون مريح للغاية للعين ولتحسين الصحة النفسية".