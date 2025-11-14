ما علاقة الخريف وأمراض العيون الخفية؟

شفق نيوز- متابعة

قال سينو غوزييف أخصائي طب وجراحة العيون، اليوم الجمعة، إن العديد يعانون في الخريف، من إجهاد متزايد في الرؤية.

وحذر الأخصائي من أن فصل الخريف يزيد من إجهاد العينين ويكشف في كثير من الأحيان عن العلامات المبكرة لأمراض العيون الخطيرة، مثل الغلوكوما (المياه الزرقاء) وإعتام عدسة العين.

وأشار غوزييف، إلى أن قصر ساعات النهار، وكثرة الضباب والأمطار، وضعف الإضاءة الطبيعية في هذا الفصل، كلها عوامل تجعل العينين تبذلان جهدا مضاعفا، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الرؤية الخفية.

وأوضح أن الغلوكوما تتسبب في ارتفاع ضغط العين وتلف العصب البصري تدريجيا، ما يؤدي إلى تضييق المجال البصري دون أعراض واضحة في المراحل الأولى. إلا أن الخريف يجعل هذه التغيرات أكثر ملاحظة، حيث يعاني المصابون من تعب سريع في العينين، أو صداع خفيف، أو إحساس بالضغط خلف العين.

أما إعتام عدسة العين، فيؤدي إلى تعكر العدسة وتشوش الرؤية، ويلاحظ المرضى في بدايته صعوبة في القيادة ليلا وظهور وهج أو هالات حول الأضواء، وفقاً لغوزييف، الذي أكد أن ضبابية الإضاءة الخريفية تزيد من معاناة المصابين، لأن العينين تضطران إلى بذل جهد أكبر للتركيز على التفاصيل.

وينصح غوزييف بإجراء فحص دوري للعينين في الخريف، خاصة للأشخاص فوق سن الأربعين أو لمن يعانون من أمراض مزمنة.

كما يوصي بحماية العينين من الرياح والبرد باستخدام النظارات الواقية، والحفاظ على إضاءة مناسبة أثناء القراءة أو العمل، بالإضافة إلى تناول أطعمة غنية بفيتامينات A وC وE، والزنك، وأحماض أوميغا-3 الدهنية لدعم صحة العينين.