ما سبب حب أو رفض الأطفال للخضروات؟

أظهرت دراسة طويلة الأمد أن الأطفال الذين تعرضوا لرائحة الخضروات وهم في أرحام أمهاتهم يميلون إلى الاستجابة لها بشكل إيجابي عند بلوغهم ثلاث سنوات.

وركزت الدراسة على تحليل تفاعلات الأطفال مع رائحة الجزر والكرنب الأجعد، لاستكشاف كيفية تأثير التعرض المبكر للخضروات قبل الولادة على عاداتهم الغذائية لاحقا.

وتابع الخبراء دراستين سابقتين شملتا أجنة وحديثي ولادة، حيث تناولت أمهاتهم كبسولات تحتوي على الجزر أو الكيل خلال المراحل المتأخرة من الحمل.

ووجدت الدراسة التي قادتها جامعة دورهام، أن الأطفال في عمر ثلاث سنوات والذين تناولت أمهاتهم كبسولات مسحوق الجزر أثناء الحمل أظهروا ردود فعل سلبية أقل تجاه رائحة الجزر.

وبالمثل، فإن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كبسولات مسحوق الكرنب الأجعد أثناء الحمل تفاعلوا بشكل إيجابي مع رائحة هذا النبات.

وتشير هذه النتائج إلى أن الأطفال الصغار يحتفظون بذاكرة لنكهة ورائحة الأطعمة التي تعرضوا لها في أواخر فترة الحمل.

وعلقت البروفيسورة ناديا ريسلاند، من قسم علم النفس في جامعة دورهام، قائلة: "عند النظر إلى ردود فعل الأطفال في عمر ثلاث سنوات، يمكنك أن ترى أنها استجابة حقيقية، إنهم لا يمثلون أو يتظاهرون".

وشملت المراحل الأولى من الدراسة استخدام الباحثين للموجات فوق الصوتية لمراقبة تعابير وجه الأجنة في الأسبوع 32 والأسبوع 36 من الحمل، مع إجراء ملاحظات إضافية بعد نحو ثلاثة أسابيع من الولادة.

وأوضحت البروفيسورة ريسلاند: "في كل مرة، قمنا بتصنيف تعابير وجوههم عند تعرضهم لنكهة أو رائحة الجزر أو الكرنب المجعد. وما نراه بمرور الوقت هو أن الأطفال ما يزالون أكثر تقبلا للخضروات التي تعرضوا لها وهم في الرحم. ومن هنا، يمكننا اقتراح أن التعرض لنكهة معينة في أواخر الحمل يمكن أن يؤدي إلى ذاكرة طويلة الأمد للنكهة أو الرائحة لدى الأطفال، ما قد يشكل تفضيلاتهم الغذائية بعد سنوات من الولادة".

وفي ضوء هذه النتائج، أوصت البروفيسورة ريسلاند الأمهات الحوامل بالحفاظ على نظام غذائي غني ومتنوع يشمل الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة.

وقد أقر الباحثون بأن حجم عينة الدراسة كان صغيرا، حيث شملت متابعة 12 طفلا في عمر ثلاث سنوات من المجموعة الأكبر من الأجنة وحديثي الولادة.

وتم تقديم أعواد قطن مبللة بمسحوق الجزر أو الكرنب المجعد للأطفال، وتم تصويرهم أثناء شمها (دون تذوقها)، ثم تمت مراقبة ردود فعل وجوههم ومقارنتها مع الملاحظات السابقة.

وسلطت الدكتورة بيرزا أوستون-إيلايان، المشاركة في التأليف من جامعة كامبريدج ومركز جامعة رادبود الطبي، الضوء على الآثار الأوسع لهذه النتائج، قائلة: "هذه النتائج تفتح طرقا جديدة للتفكير في التدخلات الغذائية المبكرة، ما يشير إلى أن نكهات النظام الغذائي للأم أثناء الحمل قد تشكل بهدوء استجابات الأطفال للأطعمة بعد سنوات".