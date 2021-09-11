ما حقيقة زواج الفنانة السورية أصالة نصري من شاعر عراقي؟

شفق نيوز/ نشرت الإعلامية والكاتبة الكويتية مي العيدان، اليوم السبت، عبر حسابها في "انستغرام"، صورتين للفنانة السورية أصالة نصري، مرفقةً إياها بتهنئة لها "بزواجها" من شاعر عراقي.

وظهرت في الصورتين الفنانة أصالة في مكانين مختلفين إلى جانب رجل، أكدت الإعلامية العيدان أنه الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

وقالت الإعلامية الكويتية في منشورها: "زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة".

ولقي منشور العيدان هذا تفاعلاً واسعاً من قبل المدونين، الذين قدم عدد كبير منهم التهاني للفنانة أصالة، كما بينوا استياءهم من عبارة "الزواج للمرة الثالثة"، معتبرين أن الزواج حق طبيعي لها، بالرغم من عدم معرفة حقيقة هذا الزواج حتى الآن.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل الفنانة أصالة أو ابنتها شام الذهبي أو الشاعر فائق حسن، بشأن هذه المعلومات، بالرغم من تداول بعض التقارير في الساعات الماضية أنباء عن هذا الزواج غير المؤكد حتى الآن.

يُذكر أن الفنانة أصالة نصري مرت بتجربتي زواج، الأولى من السوري أيمن الذهبي والد ابنتها شام، والثانية من المخرج المصري طارق العريان الذي انفصلت عنه قبل قرابة عامين.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت مطلع عام 2020 طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاما، وأنجبا التوأم آدم وعلي.

وتم إعلان الطلاق حينها عقب أشهر من انتشار شائعات كثيرة حول الثنائي، حيث زعمت بعض التقارير الإعلامية أن أصالة اكتشفت علاقة طارق العريان بممثلة شابة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، شنت الفنانة أصالة هجوما على طليقها العريان بعدما ظهر في صورة برفقة الفتاة السورية الأرمنية نيكول سعفان، بالتزامن مع تردد أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما، واصفة ما فعله بـ"العيب والجحود".