ما حقيقة خروج السيستاني من مقر إقامته في النجف سيرا على الأقدام؟

شفق نيوز/ تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من رجال الدين تسير على الأقدام بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، وادعت أن المرجع الديني علي السيستاني خرج من مقر إقامته في مدينة النجف سيراً على الأقدام.

وبعد عملية بحث من قبل فريق حملة "بحوش" في الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجع السيستاني، وكذلك في المنصات المقربة منه، لم يجد أي شيء بهذا الخصوص قد نُشر مؤخراً.

وتبين من خلال عملية التحقق، أن الفيديو المتداول يعود لمرجع الدين صادق الشيرازي ونشرته قناة (الإمام الحسين) على اليوتيوب (المصدر 1) بتاريخ العاشر من آب الحالي خلال إحياء ذكرى العاشر من محرم في مدينة قم الإيرانية.