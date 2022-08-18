ما حقيقة دعوة النساء العراقيات للانخراط بصفوف الجيش؟ .. الدفاع تجيب

شفق نيوز/ نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة في قاعة بناء كمال أجسام ترتدي زي الجيش العراقي وكتبت: "فيديو تحفيزي للإنضمام لصفوف الجيش العراقي تصوره بطلة كمال اجسام عراقية. هل ستنضم؟".

وبعد تحقق فريق حملة #بحوش من الفيديو وحقيقته، تبين أن الفيديو لا يتعلق بأي دعاية للجيش العراقي، وغير مرتبط بوزارة الدفاع، حيث نفت الوزارة خلال تواصل فريقنا معها تصويرها الفيديو أو أي علاقة لها بإنتاجه.

حقيقة الفيديو: نشرت قناة Hashim Jasim هاشم جاسم على اليوتيوب في العاشر من آب 2022 مقطع الفيديو وعنونته (بالدرع والزي العسكري للجيش العراقي بطلة كمال الاجسام دعاء فلاح تهدي فيديو تحفيزي لابطال الجيش والشرطة).

ولا يرتبط الفيديو بأي دعاية على للإنضمام إلى الجيش العراقي، وإنما ارتدت الرياضية دعاء فلاح ملابس عسكرية فقط.