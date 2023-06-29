ما أثر "غاز الطبخ" على السرطان؟ .. خبير يوضح

شفق نيوز / قال رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة الصداقة الروسية، فاديم بوكروفسكي، يوم الخميس، إن البنزول مادة مسرطنة، لكن عند الطهي على موقد الغاز لا ينتج عن الاحتراق كميات كبيرة من البنزول.

وأشار الخبير الروسي، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة ستانفورد ونشرتها مجلة Environmental Science & Technology Journal ، التي تؤكد أنه عند طهي الطعام باستخدام مواقد الغاز تنبعث كميات كبيرة من البنزول إلى الهواء.

وأضاف أن تعرض الجسم لفترة طويلة لهذه المادة يسبب الإصابة بالأورام بما فيها الأورام اللمفاوية وسرطان الدم.

وتابع الخبير الروسي: "البنزول مادة مسرطنة فعلا مثل معظم الكربوهيدرات العطرية متعددة الحلقات، ومشتقاته مواد مسرطنة أيضا.

وزاد بالقول: "لكني لا أعتقد أن هذه المادة تنتج بكميات كبيرة، لأن جميع مكونات الغاز الطبيعي هي منخفضة الذرات، أي لا توجد كمية كبيرة من الذرات لكي يتكون البنزول. لذلك فإن دور هذه الظاهرة ليس ذا أهمية".