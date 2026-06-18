ما تأثير القيلولة الطويلة على مرضى السكري؟

شفق نيوز- متابعة

حذّر باحثون خلال مؤتمر ENDO 2026 من أن القيلولة الطويلة خلال ساعات النهار قد تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وأوضح الباحثون أن مرض الكبد الدهني يُعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً بين مرضى السكري، وينتج عن تراكم الدهون بشكل مفرط داخل خلايا الكبد، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى البعيد.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 1900 شخص بالغ مصاب بالسكري من النوع الثاني، مع تقييم أنماط النوم لديهم خلال الفترة بين عامي 2017 و 2024.

وخلال فترة متابعة تجاوزت ثلاث سنوات، جرى تشخيص إصابة 379 مشاركاً بمرض الكبد الدهني، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا على أخذ قيلولة نهارية تزيد مدتها على 30 دقيقة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حتى في حال تمتعهم بنوم ليلي جيد.

وبيّنت الدراسة أن أعلى معدلات الخطر سُجلت لدى الأشخاص الذين يجمعون بين سوء النوم الليلي والقيلولة الطويلة نهاراً، إذ ارتفعت احتمالات إصابتهم بمرض الكبد الدهني إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وأكد الباحثون أن النوم يُعد من العوامل القابلة للتعديل ضمن نمط الحياة، داعين مرضى السكري من النوع الثاني إلى مراجعة عادات النوم لديهم وتجنب فترات القيلولة الطويلة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.

وأشاروا إلى أن دراسات حديثة أخرى ربطت بين النعاس المتكرر خلال النهار ومشكلات صحية غير ظاهرة، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات النوم والتدهور العصبي.