ما تأثير الشاي والقهوة على كبار السن؟

أجرى باحثون أستراليون دراسة بشأن تأثير القهوة والشاي على عظام كبار السن على مدى 10 سنوات.

ووجد الباحثون أن تناول الشاي بانتظام يرفع كثافتها، بينما قد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى انخفاضها.

وأشارت مجلة Multidisciplinary Digital Publishing Institute إلى أن هشاشة العظام وانخفاض كثافتها تمثل مشكلة خطيرة لدى كبار السن، إذ يزداد خطر الإصابة بالكسور مع التقدم في العمر، ما قد يؤدي إلى محدودية الحركة وتدهور جودة الحياة.

ويعرف أن النظام الغذائي والعادات اليومية، بما في ذلك شرب القهوة والشاي، يمكن أن يؤثر على صحة العظام، إلا أن الدراسات السابقة أظهرت نتائج متضاربة.

وتابع علماء أستراليون حالة ما يقرب من 10 آلاف شخص من كبار السن على مدى عشر سنوات، وقاسوا كثافة عظامهم وكمية استهلاكهم للقهوة والشاي، مع مراعاة عوامل مثل العمر، والوزن، والتدخين، والنشاط البدني، واستهلاك الكحول، والأدوية.

كما أظهرت النتائج أن تناول الشاي بانتظام يرتبط بزيادة كثافة العظام في منطقة الورك، في حين أن تناول القهوة باعتدال لم يظهر أي تأثير كبير. ومع ذلك، فإن شرب أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميا قد يضر بالعظام.

فيما تلعب التفاعلات مع عوامل أخرى، مثل الكحول والوزن، دورا مهما؛ إذ يمكن أن تؤثر القهوة سلبًا على صحة العظام لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول، بينما يعتبر الشاي مفيدًا خاصة لمن يعانون من زيادة الوزن.

وأوضح الباحثون، أن الفرق في هذه النتائج قد يكون ضئيلا على المستوى الفردي، لكنه على مستوى السكان يمكن أن يقلل من خطر الكسور ويحسن صحة العظام لدى كبار السن. كما توضح الدراسة أن شرب القهوة باعتدال آمن، وأن الشاي قد يوفر دعما إضافيا لعظام أقوى.