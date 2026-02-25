ما العلاقة بين الماء ودماغ الانسان؟

شفق نيوز- متابعة

قالت أناستاسيا ليبيديفا، الأستاذة المشاركة بجامعة التقنية الحيوية، إن الجفاف المعتدل للجسم يقلل الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات، والذاكرة القصيرة واتخاذ القرار.

وأوضحت أن الدماغ يتكون من 70 - 75 ‎%‎ من الماء، ويعيق الجفاف تدفق الدم، ويبطئ وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا العصبية، ويعطل نقل الإشارات العصبية، وبالتالي، يعاني الشخص من التعب، والصداع، وانخفاض الأداء الذهني.

ووفقا لها، يعتبر الماء النقي الأكثر فعالية للحفاظ على الوظائف الإدراكية، لأنه لا يحتوي على سكريات، أو منبهات، أو مواد إضافية تؤثر على العمليات الأيضية.

وتجدر الإشارة، إلى أن دراسة مشتركة أجراها علماء بريطانيون وأمريكيون أظهرت أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يحسن القدرات الذهنية.

وقد أثبت العلماء منذ فترة طويلة، الفوائد الصحية لشرب كوب من الماء على معدة فارغة، لأن الجسم بعد الاستيقاظ، يحتاج إلى التنشيط والاستعداد لتناول الطعام وممارسة الأنشطة.

وشارك في هذه الدراسة أشخاص عاديون، خضعوا لاختبارات بسيطة في التفكير والمنطق.

وأُجريت التجارب صباحا وظهرا، بعد الإفطار والغداء. أُجريت اختبارات الصباح أولا، وحللت النتائج بدقة، ولكن تبين عدم وجود فروق تذكر. ولكن، بعد أن طلب من المشاركين شرب كوب من الماء بعد الغداء، لاحظوا تحسنا ملحوظا في نتائجهم.

وبحسب حديث لباحثين، يؤثر شرب الماء إيجابيا على عمليات التفكير ووظائف الدماغ، ولكن من الضروري الاعتدال في شرب الماء، لأن الإفراط بشرب الماء، يجعل الشخص لا يشعر بالتأثير.

وعلاوة على ذلك، يؤكد العلماء أن تحسن الوظائف الإدراكية بعد شرب الماء مؤقت، صحيح يزداد مستوى الذكاء، لكنه يعود إلى مستواه السابق في غضون ساعتين.