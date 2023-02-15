ماسك يعين كلبا لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لتويتر (صور)

شفق نيوز / كشف رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لموقع "تويتر" إيلون ماسك عن "تعيين" رئيس تنفيذي جديد للشركة، موضحا خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول: "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام!".

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها "ختم" على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم "فلوكي" (Floki).

ويمتلك ماسك منذ سبتمبر/أيلول 2021، جروا من هذه السلالة اسمه "فلوكي" ونشر وقتها صورة له عبر "تويتر".