ماسك يعتزم تأسيس جامعة في ولاية أمريكية

شفق نيوز/ يعتزم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي انتقل إلى تكساس أثناء الوباء، تأسيس جامعة في أوستن، وفقاً للإقرارات الضريبية لأحدث مؤسسة خيرية للملياردير تسمى The Foundation.

وستبدأ المؤسسة الجديدة، التي حصلت على منحة بقيمة 100 مليون دولار تقريباً من ماسك، بمدرسة ابتدائية وثانوية تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبمجرد تشغيلها، فإنها "تعتزم في النهاية توسيع عملياتها لإنشاء جامعة مخصصة للتعليم على أعلى المستويات"، وفقاً لطلب مقدم إلى دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على حالة الإعفاء الضريبي.

وستوظف الجامعة "أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة" وستقدم منهجاً تقليدياً "إلى جانب تجربة التعلم العملي بما في ذلك المحاكاة ودراسات الحالة ومشاريع التصنيع/التصميم والمختبرات"، وفقاً للطلب الذي تم تقديمه في أكتوبر 2022 وتمت الموافقة عليه في مارس. وسوف تسعى للحصول على الاعتماد من الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس لجنة الكليات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها ماسك، البالغ من العمر 52 عاماً، مدرسة أو يعرب عن اهتمامه بفتح جامعة. منذ حوالي عقد من الزمن، أنشأ المؤسس المشارك لشركة "تسلا"، "Ad Astra" في حرم SpaceX في كاليفورنيا لأطفاله الخمسة وعدد قليل من أبناء موظفي شركته الفضائية. وعندما انتقل "ماسك" إلى تكساس في عام 2020، انتقلت المدرسة أيضاً.

وكانت مدرسة ماسك الجديدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتوقع فصلاً أولياً يضم 50 طالباً وتتطلع إلى تعيين مدير تنفيذي ومعلم وإداري، وفقاً للطلب. يشمل أمناء المؤسسة غاريد بيرشال، رئيس مكتب عائلة ماسك؛ وستيفن تشيدستر، محامي الضرائب في شركة ويذرز وورلد وايد؛ ورونالد جونج وتيريزا هولاند، اللذان يعملان في Catalyst Family Office في كاليفورنيا.