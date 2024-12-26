ماسك يدخل على خط حقن إنقاص الوزن

شفق نيوز/ كشف إيلون ماسك "أغنى رجل في العالم" عن تناوله لدواء مضاد للسمنة للتخلص من الوزن الزائد، ليظهر بشكل أكثر رشاقة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وسلط منشور ماسك الضوء على مدى انتشار عقاقير إنقاص الوزن مثل أوزمبيك وويقوفي Ozempic وwegovy في السنوات الأخيرة حيث اعترفت الشخصيات العامة علنًا باستخدامها، ما ساعد في زيادة التصورات والمحادثات حول إنقاص الوزن.

‎ونشر صورة لنفسه على X في يوم الكريسماس مرتديًا زي بابا نويل، وعلق على الصورة "Ozempic Santa".

‎وأضاف: "من الناحية الفنية، مونجارو، لكن هذا ليس له نفس التأثير".

‎وتعتبر أدوية منجارو وأزومبيك وويقوفي Mounjaro وOzempic وwegovy كلها جزء من فئة من العقاقير المعروفة باسم GLP-1 agonists، والتي يُنظر إليها على أنها عوامل محتملة لتغيير قواعد اللعبة للمرضى الذين يعانون من السمنة والسكري والمعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

‎ومع ذلك، ارتفعت شعبية أدوية إنقاص الوزن أيضًا بين المرضى الذين لا يحتاجون إليها بالضرورة لعلاج تلك الأمراض. ويعتبر ماسك هو الأحدث في سلسلة من الشخصيات العامة التي اعترفت مؤخرًا بتناول أدوية لفقدان الوزن.