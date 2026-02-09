ماسك يخطط لإنشاء مدينة على سطح القمر خلال 10 سنوات

شفق نيوز- واشنطن

أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أن شركة "سبيس إكس" ستقوم ببناء مدن على سطح القمر والمريخ في العقود القادمة.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "لأولئك الذين لم يكونوا على علم، فقد حولت شركة سبيس إكس تركيزها بالفعل إلى بناء مدينة مكتفية ذاتيا على سطح القمر، وهو ما يمكننا تحقيقه في أقل من 10 سنوات... كما ستسعى (سبيس إكس) إلى بناء مدينة على سطح المريخ، وستبدأ في القيام بذلك بعد 5 إلى 7 سنوات تقريبا".

وأشار ماسك إلى أن "الرحلات إلى المريخ لن تكون ممكنة إلا خلال فترات تصطف فيها كواكب المجموعة الشمسية بشكل مثالي، كل 26 شهرا، وأن الرحلة نفسها ستستغرق ستة أشهر".

كما أضاف أنه "يمكن إطلاق صواريخ إلى القمر كل 10 أيام، وستستغرق الرحلة يومين فقط، مما يتيح بناء مدينة على القمر بسرعة أكبر".

ويقدر ماسك أن "إنشاء مدينة على سطح المريخ سيستغرق أكثر من 20 عاما".

ويأتي هذه التصريح بعد تحذير أصدره ماسك أمس من انهيار البنية التحتية للطاقة العالمية خلال أقل من ثلاث سنوات، نتيجة الضغط الهائل الذي يفرضه التوسع المتسارع في أنظمة الذكاء الاصطناعي على شبكات الكهرباء الأرضية.

كما كشف ماسك عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى نقل جزء حاسم من القدرات الحاسوبية إلى الفضاء.

وتتضمن إطلاق مليون قمر صناعي صغير إلى المدار المنخفض، مزوّدة بوحدات معالجة مركزية تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية، مستغلة ثبات الإشعاع الشمسي في الفضاء الخارجي.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" هي شركة أميركية لتكنولوجيا الفضاء أسسها ماسك في عام 2002.