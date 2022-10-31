ماسك يخطط لـ"حمام دم" ضد موظفي تويتر

شفق نيوز/ كشف موقع "أكسيوس" أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخطط لقرار ضد موظفي شركة "تويتر"، وصفه بـ"حمام دم".

وأوضح "أكسيوس" نقلا عن أشخاص لم يحددهم، أن ماسك يخطط الآن لخفض ما يصل إلى 30% من الموظفين في بعض الإدارات بشركة "تويتر"، بدءا من نهاية هذا الأسبوع.

وأفاد نقلا عن أحد المصادر بأنه من المتوقع أن يتعرض مديرو الهندسة ومديرو الإنتاج للتخفيض الشديد.

وذكر أن قسم التسويق يبدو أنه يستوعب طاقة موظفين أكثر من المطلوب إلى حد ما ويمكن استهدافه أيضا، بحسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح في نهاية هذا الأسبوع.

وأشار "أكسيوس" إلى أن سرعة ماسك الفائقة تظهر تصميمه على إعادة تشكيل وتنظيم "تويتر"، موضحا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث فوضى داخل الشركة.

وفي الأسبوع الماضي، أقال ماسك أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في "تويتر"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، والمدير المالي نيد سيغال، والمستشار العام شون إدغيت، ومسؤول السياسة فيجايا جادي.

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المديرين التنفيذيين قد طُردوا "لسبب ما"، مما قد يسمح لماسك بتجنب مدفوعات كبيرة نقدا.