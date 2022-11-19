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ماسك يجري تصويتاً بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب على تويتر

Category: منوعـات

Date: 2022-11-19T05:05:40+0000
ماسك يجري تصويتاً بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب على تويتر

شفق نيوز/ نشر المالك الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك، استطلاعا للرأي على منصة الطائر الأزرق، حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وطلب ماسك من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب ترامب، الذي حظره المالكون السابقون.

https://twitter.com/elonmusk/status/1593767953706921985

وكان ماسك قد صرح في مايو/ أيار الماضي أن "حظر الرئيس السابق كان خطأً"، وأنه "كان قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية"، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وكان موقع تويتر قد حظر حساب ترامب على المنصة بشكل دائم، عقب أحداث السادس من يناير 2021 التي شهدها مبنى الكونغرس في واشنطن.

وقامت منصات أخرى، بينها فيسبوك ويوتيوب، بحظر حسابات ترامب بالارتباط مع الحادثة.

ورفع ترامب قضية في أكتوبر/ تشرين الأول من 2021 على تويتر لإجبارهم على إعادة تفعيل حسابه، إذ اعتبر أن حظر تويتر ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي، وقانون شبكات التواصل الاجتماعي في فلوريدا.

وقبل حظره عن مواقع التواصل الاجتماعي، كان لترامب 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستغرام.

 

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