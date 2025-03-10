ماسك: منصة أكس تتعرض لهجوم سيبراني كبير

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن مالك منصة "أكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أكد يوم الاثنين، أن المنصة "تتعرض لهجوم سيبراني كبير" بعدما قال آلاف المستخدمين إنهم يعانون مشاكل في الوصول إليها.

ونشر ماسك رسالته تعليقاً على منشور آخر ربط بين الاحتجاجات ضد "دوج" (لجنة كفاءة الحكومة التي يترأسها الملياردير) ومتاجر "تسلا" التي تعرضت لهجمات والتوقف الراهن لمنصة "أكس"، من دون تقديم أي دليل.

وتعرضت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إلى عطل عالمي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عاناه آلاف المستخدمين حول العالم.

وشعر المستخدمون في العراق بتوقف المنصة إضافة إلى تعثر غير مسبوق في عملها.

وبحسب موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تعرضت منصة "أكس" لانقطاع عالمي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أدى إلى تعطيل الخدمات في أجزاء من العالم.

ووفق الموقع، فقد أصاب خلل مفاجئ منصة للتواصل الاجتماعي "أكس"، ما أدى إلى توقف خدماتها في أجزاء من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشكا آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، من مشاكل في الاتصال بالمنصة عبر الهاتف والحاسوب الشخصي.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها "أكس" مشاكل وانقطاعات.