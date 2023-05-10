ماسك: لا يمكن الوثوق بـ"واتس آب"

أكد رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، أنه لا يمكن الوثوق بتطبيق "واتس آب".

وعلق ماسك على "تويتر" على تغريدة أحد المستخدمين بأن تطبيق "واتس آب" استخدم الميكروفون عدة مرات أثناء نومه، قائلا: "لا يمكن الوثوق بواتس آب".

وردا على منشور لأحد المستخدمين بأن "واتس آب" مملوك لشركة "ميتا"، قال ماسك إن مؤسسي "واتس آب" تركوا الشركة في حالة استياء. ثم أطلقوا أيضا حملة ضد "فيسبوك".

ورجح ماسك أن مؤسسي "واتس آب" قلقون بسبب ما علموه عن "فيسبوك" والتغييرات التي أجراها على التطبيق.

في وقت لاحق، أضاف رجل الأعمال على صفحته أنه من الأفضل "عدم الوثوق بأي شيء".