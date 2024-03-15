مارتین سکورسیزي يتوّج بجائزة الدب الذهبي عن مجمل أعماله (صور)

شفق نيوز/ وقف "مارتین اسکورسیزی" Martin Scorsese المخرج المشهور في السینما العالمیة، أمام کامیرات المصوّرین الفوتوغرافيين ومصوّري الأفلام في العالم في مهرجان برلین الرابع والسبعین الدولي للأفلام وأجاب علی أسئلة المراسلین والصحفیین والنقاد السینمائیین في مؤتمر صحفي خاص بهذا الحدث السینمائي الموثوق.

وحصل "مارتین اسکورسیزی" المخرج الأمریکي المعروف، علی جائزة "الدب الذهبي" Golden Bear الفخریة بسبب إنجازاته الفنّیة خلال مسیرة حیاته وذلك في مهرجان "برلیناله" Berlinale الرابع والسبعین للأفلام، تسلم من يدي "ويم وندرز" Wim Wenders المخرج الألماني الفخور والمعروف.

وبعد حصوله على هذه الجائزة، قال سكورسيزي: "المهرجانات السينمائية هي مكان للتواصل مع مجتمع صانعي الأفلام والزملاء، بما في ذلك؛ لقد التقيت فيندرز. نجلس لنشاهد أفلام بعضنا البعض، ونكمل بعضنا البعض، ونتحاور مع بعضنا البعض، ونمضي في طريقنا الخاص. أعني أنه عندما يكون الفن؛ مهووس، ماذا يمكن القيام به؟".

وأضاف قائلاً: "عندما تعيش، عندما يتعين عليك أن تكون وحيدًا. إنه جزء من الوحدة، ولكن من المهم أن تتذكر أنه حتى لو كنت وحيدًا، فأنت جزء من المجتمع. وذلك المجتمع من الناس يهتدي بالحب المهووس لهذا الفن المسمى بالسينما. ما نقوم به بشكل فردي؛ إنه جزء من محادثة مستمرة ولا نهاية لها في نهاية المطاف".

واختتم حديثه قائلاً: "أشعر حقًا الآن أنني سعيد بمشاركتي في هذا الحفل وفي هذه المحادثة. لا أستطيع أن أقول أي شيء عن عملي؛ جزئيًا لأنه يبدو أنني مازلت أرغب حقًا في صناعة الأفلام. عاجلًا من ذلك، ربما في غضون سنوات قليلة، سأعود إلى برليناله بفيلمي الجديد، وآمل أن أراكم هنا مرة أخرى".