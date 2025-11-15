ماربورغ.. ظهور فيروس قاتل وتحذير أممي

شفق نيوز- جنيف

سجلت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، إصابة تسعة أشخاص في إثيوبيا بفيروس ماربورغ المحتمل أن يكون قاتلاً، في أعقاب تأكيد من وزارة الصحة في الدولة الأفريقية.

وفيروس ماربورغ هو أحد أخطر مسببات الأمراض المعروفة، حيث يتسبب في مرض غالباً ما يكون مميتاً. وبالإضافة إلى حمى شديدة وصداع حاد وآلام في العضلات، فإن الكثير من المرضى يعانون من نزيف حاد في غضون أسبوع.

وتقول المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة. إنه ليس هناك حالياً أي أدوية معتمدة للعلاج الفعال أو لقاحات للحماية ضد المرض.

والتفشي في إثيوبيا هو "الأول من نوعه في البلاد"، طبقاً للمنظمة.

غير أن هناك العديد من الحالات في دول أخرى في شرق أفريقيا مؤخراً، وتشير التحاليل الجينية إلى أنها نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقاً من الخبراء إلى المنطقة لمكافحة تفشي مثل هذه الحمى النزفية الفيروسية، طبقاً لبيان صادر مساء أمس الجمعة.