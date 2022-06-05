ماراً عبر العراق.. دراج ينطلق من الهند إلى بريطانيا

شفق نيوز/ يعتزم رياضي هندي القيام بمغامرة استثنائية حيث ينطلق بدراجته الهوائية من الهند للوصول الى بريطانيا، ويعبر خلالها أراضي العراق، في رحلة قد تستمر عاماً كاملاً، وتشمل عشرات الدول ويقطع خلالها اكثر من 20 الف كيلومتر.

وذكرت صحيفة "ذا هيندو" الهندية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان فايز اشرف سينطلق في رحلته في عيد الاستقلال الهندي في 15 آب/ أغسطس المقبل، وقد لا يتمكن من العودة بحلول عيد الاستقلال في العام المقبل، اذا تطلبت رحلته على الدراجة الهوائية اكثر من سنة.

ويتحدر فايز اشرف (34 عاما) من مدينة كوزيكود الهندية، وهو يعتزم ان يقطع في رحلته التي تنطلق من مدينة مومباي، على الدراجة عبر نصف العالم، بما يشمل 35 دولة، خلال 377 يوما.

ويسافر اشرف بداية الى سلطنة عمان، ليبدأ منها رحلته الفعلية على الدراجة، الى دولة الامارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت ثم العراق، بالاضافة الى ايران وجورجيا وارمينيا وتركيا التي يدخل منها الى اوروبا.

وسيتابع اشرف رحلته لاحقا عبر عبر بلغاريا ورومانيا ومولدوفا واوكرانيا وبولندا وتشيكيا والمجر وصربيا وكرواتيا والنمسا وايطاليا وسويسرا والمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا.

ونقلت الصحيفة الهندية عن اشرف قوله انه لم يحصل على تأشيرات سفر من باكستان والصين، وبالتالي اضطر الى تجنب هاتين الدولتين.

ولفت التقرير الى ان خطة اشرف تتمثل في ان يحاول قطع 100 كيلومتر على الاقل يوميا، فيما قد يضطر الى التوقف في بعض الاماكن احيانا لاسباب عملية.

وتابع التقرير ان الدراج الهندي اعلن عن رحلته بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الذي يصادف 3 حزيران/ يونيو، وهو يقوم بها تحت شعار "القلب يربط القلب" كتكريم لوالده الذي توفي بسبب مرض في القلب.

واشار التقرير الى ان اشرف يؤكد انه يحمل الرقم القياسي لأطول مسافة لرحلة بالدراجة الهوائية حيث قطع اكثر من 8 الاف كيلومتر خلال رحلة قام بها الى سنغافورة في العام 2019، حيث غطى سبع دول خلال 104 ايام.